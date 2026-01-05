Le critiche dell’opposizione al vicedirettore di Rai Sport per il post sull’Msi

Recentemente, il vicedirettore di Rai Sport, Riccardo Pescante, ha pubblicato un post in occasione dell’anniversario della nascita del Movimento Sociale Italiano, scatenando critiche da parte dell’opposizione. La discussione riguarda la scelta di ricordare un evento storico con implicazioni politiche e sociali ancora attuali, suscitando diverse interpretazioni e dibattiti sul ruolo dei rappresentanti di un’azienda pubblica in ambiti così delicati.

È scoppiata una polemica attorno a un post pubblicato sui social dal vicedirettore di Rai Sport, Riccardo Pescante, che nei giorni scorsi ha ricordato l'anniversario della nascita del Movimento Sociale Italiano. L'immagine condivisa raffigura la fiamma, simbolo del partito di ispirazione neofascista, accompagnata dalla scritta: «26 dicembre 1946. Le radici profonde non gelano». L'iniziativa ha suscitato reazioni in Commissione di vigilanza Rai, dove i rappresentanti di Partito democratico e Movimento 5 Stelle hanno chiesto all'azienda del servizio pubblico di intervenire sul caso. In una nota congiunta, i parlamentari Pd della Vigilanza hanno espresso una condanna del comportamento del dirigente: «È vergognoso che un vicedirettore di una testata Rai, nello specifico il vicedirettore di Rai Sport Riccardo Pescante, pubblichi sui social la sua appartenenza politica senza alcun ritegno.

