Lazio-Napoli 0-2 | gol e highlights

Risultato finale Lazio-Napoli 0-2, con i gol e gli highlights della partita. Nonostante l'assenza di pubblico a Roma, il commento del presidente De Laurentiis ha sottolineato la continuità positiva della squadra sotto la guida di Conte. La vittoria rafforza la posizione del Napoli in classifica e conferma il buon momento della squadra. Ecco i dettagli e le immagini salienti dell'incontro.

A Roma non c'era, ma il commento è arrivato puntuale. Aurelio De Laurentiis ha celebrato la vittoria del Napoli contro la Lazio con il consueto post sui social: «Bella vittoria! Continua la striscia positiva di Conte e della squadra. Bravi tutti!», il messaggio pubblicato su X dal presidente azzurro, come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Archiviato il successo dell'Olimpico, la squadra è rientrata a Napoli nel pomeriggio, arrivando intorno alle 17 alla stazione di Afragola. Nessun giorno di pausa: oggi la ripresa immediata degli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno, con lo sguardo già rivolto al doppio impegno ravvicinato che attende gli azzurri.

Lazio-Napoli 0-2: perché sono i più forti e più belli - È la squadra più forte e più bella, anche se non ancora prima. ilmattino.it

La Lazio cade in casa, il Napoli vince 2-0 all'Olimpico - I campioni d'Italia passano grazie alle reti di Spinazzola e Rrahmani nel primo tempo. rainews.it

Parla Conte dopo Lazio Napoli Le sue dichiarazioni a sorpresa sul mercato - facebook.com facebook

Pagelle Lazio-Napoli: Politano da incorniciare (7,5), Spinazzola ipnotizza (7,5). Noslin solo danni (4) x.com

