Lazio mercato sbloccato ma per ora solo in uscita Dopo Castellanos tocca a Guendouzi

Il mercato della Lazio si sblocca, ma al momento sono solo partite in uscita. Dopo la cessione di Castellanos, ora tocca a Guendouzi lasciare la rosa. La sessione di trasferimenti si sta concentrando su operazioni di svincolo e ritocchi, senza grandi acquisizioni. Per ora, in casa biancoceleste, la situazione rimane incerta, con modifiche che segnano il passo rispetto alle aspettative iniziali.

Dove essere una sessione di mercato senza cessioni illustri e con ritocchi alla rosa ma almeno per il momento in casa Lazio va tutto alla rovescia. Infatti dopo l’addio di Castellanos anche Guendouzi altro titolatissimo di Sarri potrebbe lasciare Formello nelle prossime ore. Un mercato finalmente. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Lazio mercato sbloccato ma (per ora) solo in uscita. Dopo Castellanos tocca a Guendouzi Leggi anche: Lazio, mercato aperto e Lotito fa subito il Superenalotto: vende Castellanos e Guendouzi e porta a casa 57 milioni Leggi anche: Mercato “sbloccato” per la Lazio, Napoli solo a saldo zero Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Lazio, due cessioni per sbloccare il mercato: tutti i movimenti da Insigne a Castellanos; Lazio, Insigne a Roma aspetta e spera. Spunta Daniel Maldini, nodo Tavares; Calciomercato Lazio: per il centrocampo piace Samardzic dell'Atalanta; Lazio, operazione tesoretto: obiettivo 45 milioni da due cessioni per sbloccare il mercato. Lazio, mercato sbloccato. Ma in uscita: pronti via, 60 milioni in cassa per Lotito - La Lazio è libera di muoversi sul mercato, ma non lo sta facendo nella direzione che in molti si aspettavano. tuttomercatoweb.com

Lazio, mercato sbloccato: come cambiano le strategie in entrata e in uscita - La nuova commissione indipendente che monitora i conti dei club di Serie A ha preso la sua decisione in merito ad alcune società sotto esame. tuttomercatoweb.com

Calciomercato Lazio | Capitolo rinnovi, da Gila a Romagnoli: il punto - Un’uscita che porterà nelle casse del club 27 milioni, esclusa la rivendita ... lalaziosiamonoi.it

LAZIO, CALCIOMERCATO SBLOCCATO A GENNAIO? CHE EMOZIONE! CASTELLANOS IN BRASILE?

Giacomo Raspadori al centro delle voci di mercato: Roma e Lazio in lizza Il mercato di gennaio potrebbe riservare colpi di scena con Giacomo Raspadori, ambito da Roma e Lazio. Tuttavia, l'Atletico Madrid sembra non volerlo cedere, come confermato dal - facebook.com facebook

#Sarri sul mercato della #Lazio: "Ho parlato con #Fabiani e...". Poi la frecciatina sulla cessione di #Castellanos x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.