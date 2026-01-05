Lazio Guendouzi verso il Fenerbahçe | trattativa in forte accelerazione

Il trasferimento di Guendouzi al Fenerbahçe si sta sviluppando rapidamente, con una trattativa in fase di forte accelerazione. Dopo l’addio di Castellanos, la Lazio si trova a dover affrontare nuove sfide di mercato che potrebbero influenzare gli equilibri della squadra. La situazione richiede attenzione e valutazioni accurate, mentre il club segue con interesse gli sviluppi di questa importante operazione.

Il mercato non concede tregua e alla Lazio le certezze iniziano a vacillare. Dopo l’addio già formalizzato di Castellanos, a Formello cresce l’attenzione attorno a un altro dossier delicato, destinato a incidere in modo profondo sugli equilibri della squadra. Mattéo Guendouzi è finito al centro di un’accelerazione concreta che arriva dalla Turchia e che rischia di trasformarsi, a breve, in qualcosa di più di una semplice pressione. Il Fenerbahçe spinge e trova terreno fertile. Il Fenerbahçe ha scelto di affondare il colpo. Non si tratta più di un interesse esplorativo: i contatti si sono intensificati e, soprattutto, è stata trovata una base di accordo con l’entourage del centrocampista. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Lazio, Guendouzi verso il Fenerbahçe: trattativa in forte accelerazione Leggi anche: Calciomercato Lazio, Guendouzi verso l’addio in casa biancoceleste. La situazione è abbastanza delicata! Leggi anche: Guendouzi Lazio, spunta la clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra! Il francese verso la cessione? Tutti i dettagli La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Lazio, Guendouzi verso il Fenerbahce? I tifosi invadono i suoi social - Il centrocampista della Lazio è finito nel mirino di diversi club europei tra cui il Fenerbahce, ... lalaziosiamonoi.it

Caos arbitri, ora Guendouzi rischia: sfuriata a Massa nel finale di Lazio-Napoli - Il centrocampista francese si è scagliato contro il fischietto di Imperia nel finale del match tra Lazio e Napoli e rischia delle sanzioni ... msn.com

Guendouzi fatica, non è più incedibile - Nel calcio le cose cambiano in fretta e il percorso di Guendouzi alla Lazio ne è l’esempio. ilmessaggero.it

#Guendouzi: nelle prossime ore confronto tra l’agente e la #Lazio x.com

Lazio, Guendouzi è in partenza. Sarri vuole Loftus-Cheek - facebook.com facebook

