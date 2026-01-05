Lazio Guendouzi può salutare | la situazione sull’offerta e la cessione

Matteo Guendouzi potrebbe presto lasciare la Lazio, con il Fenerbahçe che ha avanzato un’offerta significativa sia per il giocatore che per il club. La situazione si sta delineando in modo chiaro, segnando un momento di cambiamenti per il centrocampista francese e per la rosa biancoceleste. Resta da capire se l’affare si concretizzerà nei prossimi giorni, in un contesto di mercato ancora molto attivo per la società romana.

Il centrocampista francese è diventato l’obiettivo del Fenerbahce che ha offerto una cifra importante sia al giocatore che alla Lazio È un momento di grande fermento per la Lazio, in campo ma soprattutto sul mercato. La classifica è anonima, come ha ammesso lo stesso Zaccagni dopo la sconfitta col Napoli. Dopo 18 partite le sconfitte sono sei, ma i punti appena 24: 9 di ritardo rispetto alla Roma che occupa la quinta piazza valida per l’Europa League e 9 di vantaggio sul Genoa ultima squadra salva allo stato attuale. Guendouzi (Ansafoto) – calciomercato.it Nessun acquisto da parte dei biancocelesti, ma una cessione pesante come quella di Castellanos che fino a prova contraria – pur non supportato dai numeri – era l’attaccante titolare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

