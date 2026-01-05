Lazio-Fiorentina mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il match tra Lazio e Fiorentina, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:45, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. In questa occasione vengono analizzate le formazioni, le quote e i pronostici per un incontro che potrebbe influenzare la classifica e il percorso stagionale. La Lazio cerca risposte dopo un periodo difficile, mentre la Fiorentina si presenta con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in campionato.

La Lazio deve provare a uscire da una situazione piuttosto complicata e l’occasione è il match casalingo con la Fiorentina. Nel turno infrasettimanale che chiude il girone d’andata i biancocelesti sono alle prese con le solite problematiche di formazione, con le nuove squalifiche per Marusic e Noslin. Considerando la cessione di Castellanos e l’assenza di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

