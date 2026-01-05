Analisi di Lazio-Fiorentina, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle 20:45. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici di una partita caratterizzata da attacchi poco prolifici e poche reti. La Lazio cerca di migliorare la sua situazione in casa contro una Fiorentina che si presenta con obiettivi di continuità. Un confronto importante per entrambe le squadre, con possibilità di analisi obiettive e dati aggiornati.

La Lazio deve provare a uscire da una situazione piuttosto complicata e l’occasione è il match casalingo con la Fiorentina. Nel turno infrasettimanale che chiude il girone d’andata i biancocelesti sono alle prese con le solite problematiche di formazione, con le nuove squalifiche per Marusic e Noslin. Considerando la cessione di Castellanos e l’assenza di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lazio-Fiorentina (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Poche reti tra due attacchi sterili

