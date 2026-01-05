Lazio-Fiorentina | arbitro Sozza Una giornata di squalifica a Cavalletto e ammenda di 2mila euro alla società viola
Lazio-Fiorentina, in programma mercoledì 7 gennaio alle 20:45 all'Olimpico, sarà diretta dall'arbitro Sozza di Seregno. Nel contesto della partita, Cavalletto ha ricevuto una squalifica, mentre la società viola è stata multata di 2.000 euro. Questi provvedimenti rientrano nelle normali procedure disciplinari legate all'evento sportivo.
Sarà Sozza di Seregno l'arbitro di Fiorentina-Lazio, in programma mercoledì 7 gennaio (ore 20,45) all'Olimpico. Mentre Pairetto di Nichelino dirigerà Pisa-Como, in calendario domani, martedì 6 gennaio (ore-15) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Milan-Fiorentina 2-1, i viola ultimi dopo il ko di San Siro: Pioli furioso con arbitro e Var
Leggi anche: Un derby alla milanese: anche l'arbitro è nato in città. Chi è Sozza e perché è già nella storia
Serie A, gli arbitri dell’ultima giornata d’andata; Lazio Fiorentina, scelto l’arbitro del match: i precedenti.
Lazio-Fiorentina: arbitro Sozza. Una giornata di squalifica a Cavalletto e ammenda di 2mila euro alla società viola - Lazio, in programma mercoledì 7 gennaio (ore 20,45) all'Olimpico. firenzepost.it
OCCHIO AL FISCHIETTO: il signor Sozza dirigerà Lazio-Fiorentina - Il fischietto ligure sarà coadiuvato dai signori Lo Cicero e Di Gioia in qualità di Assistenti e dal ... msn.com
Lazio - Fiorentina, scelto l'arbitro del match: la sestina completa - Neanche il tempo di leccarsi le ferite dopo la brutta sconfitta casalinga inferta dal Napoli, che per la Lazio è già tempo di pensare al prossimo impegno di campionato. lalaziosiamonoi.it
Serie A, le designazioni arbitrali: Sacchi per Lecce-Roma, Sozza dirige Lazio-Fiorentina - facebook.com facebook
Serie A, le designazioni arbitrali: Sacchi per #LecceRoma, Sozza dirige Lazio-Fiorentina x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.