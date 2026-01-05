Lazio-Fiorentina | arbitro Sozza Una giornata di squalifica a Cavalletto e ammenda di 2mila euro alla società viola

Lazio-Fiorentina, in programma mercoledì 7 gennaio alle 20:45 all'Olimpico, sarà diretta dall'arbitro Sozza di Seregno. Nel contesto della partita, Cavalletto ha ricevuto una squalifica, mentre la società viola è stata multata di 2.000 euro. Questi provvedimenti rientrano nelle normali procedure disciplinari legate all'evento sportivo.

