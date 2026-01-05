Lazio e il futuro di Maurizio Sarri | Presa in giro sul mercato il tecnico può salutare prima di fine stagione

Il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio è in discussione, con segnali di tensione tra l’allenatore e la società. Secondo alcune fonti, il tecnico potrebbe lasciare prima della fine della stagione a causa di divergenze sul mercato e sulla gestione della squadra. La situazione resta in evoluzione, mentre tifosi e addetti ai lavori seguono con attenzione gli sviluppi di questa delicata fase.

Lazio-Napoli 0-2, Sarri lancia l'allarme: "La Lazio ha bisogno di giocatori importanti. Cessione Castellanos? Si poteva arrivarci pronti..." - 2, Sarri lancia l'allarme: "La Lazio ha bisogno di giocatori importanti. eurosport.it

Sarri sul mercato della Lazio: "Ho parlato con il direttore e...". Poi la frecciatina sulla cessione di Castellanos - Il tecnico dei biancocelesti ha poi continuato: "Ho parlato al direttore e gli ho detto che in certe zone di campo abbiamo bisogno di qualche giocatore importante perché è inutile prenderne altri ... msn.com

Il futuro di Giacomo Raspadori non ha ancora preso una direzione definitiva... La Roma rimane in vantaggio, ma occhio alla Lazio #ASRoma #RomanewsEU #CalciomercatoRoma - facebook.com facebook

Tra #Lazio e rinnovo con il #Milan, le ultime sul futuro di Ruben #LoftusCheek x.com

