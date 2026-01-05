Lazio e il futuro di Maurizio Sarri | Presa in giro sul mercato il tecnico può salutare prima di fine stagione
Il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio è in discussione, con segnali di tensione tra l’allenatore e la società. Secondo alcune fonti, il tecnico potrebbe lasciare prima della fine della stagione a causa di divergenze sul mercato e sulla gestione della squadra. La situazione resta in evoluzione, mentre tifosi e addetti ai lavori seguono con attenzione gli sviluppi di questa delicata fase.
Il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio appare sempre più incerto e segnato da una distanza ormai evidente tra il tecnico e la società. A Formello si respira aria di fine ciclo: l’allenatore toscano, salvo clamorosi colpi di scena, è destinato a lasciare il club a fine stagione. Tuttavia, non è da escludere nemmeno un . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
"Terremoto" Lazio, Ceccatelli: "Sarri potrebbe lasciare. Presa in giro sul mercato, Lotito..." - Il giornalista di Cittaceleste TV e di Elleradio, Marco Fabio Ceccatelli, non esclude un addio del mister della Lazio prima di fine stagione. msn.com
