Lavori per la nuova T2 | la T1 della Val Seriana si ferma a Bianzana fino a fine febbraio

A partire dal 7 gennaio 2026, la linea T1 Bergamo-Albino subirà una sospensione temporanea alla fermata BG Bianzana, prevista fino a fine febbraio. Questa interruzione consentirà lavori di manutenzione e miglioramento del servizio. Durante questo periodo, i pendolari sono invitati a pianificare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche temporanee alla tratta. La riattivazione è prevista per la fine di febbraio, garantendo un servizio più efficiente e affidabile.

Bergamo. Dal 7 gennaio 2026 il servizio tramviario della linea T1 Bergamo-Albino sarà temporaneamente sospeso all’altezza della fermata BG Bianzana per circa un mese e mezzo. L’intervento si colloca in un punto nevralgico della nuova rete tramviaria bergamasca ed è necessario per realizzare la connessione con la futura linea T2 Bergamo–Villa d’Almè, in corrispondenza della nuova fermata BG Bronzetti Arena. Nel primo tratto urbano, la nuova linea T2 della Valle Brembana condivide il tracciato e tre fermate con la tramvia T1 della Valle Seriana: Bergamo FS, BG Borgo Palazzo e BG San Fermo. Dalla successiva nuova fermata BG Bronzetti Arena, di connessione tra le due linee tramviarie, la T2 prosegue lungo il tracciato della vecchia ferrovia della Valle Brembana attraversando 5 comuni (Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Almè, Villa d’Almè). 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Traffico in tilt in Val Seriana per lavori a Ponte Nossa: “Autorizzati fino alle 5, chieste delle verifiche ad Anas” Leggi anche: Teb, dal 7 gennaio sospesa la linea T1 tra la stazione di Bergamo e via Bianzana Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ferrovia di Gallarate-Malpensa, pronto il collegamento al T2. Ora il primo treno; La posa del quarto binario: stop alla circolazione dei treni nel tratto tra Rho e Gallarate. Ecco tutte le modifiche; Tra Rho e Gallarate i treni non passano fino al 5 gennaio: bus sostitutivi e linee modificate; Ferrovia Gallarate–Malpensa: lavori verso il traguardo. Lavori per la nuova T2: la T1 della Val Seriana si ferma a Bianzana fino a fine febbraio - Sospeso il collegamento fino alla stazione di Bergamo: l'intervento è necessario per connettere le due linee e realizzare la nuova fermata di BG Bronzetti Arena. bergamonews.it

