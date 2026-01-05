Lavori per la nuova T2 | la T1 della Val Seriana si ferma a Bianzana fino a fine febbraio

A partire dal 7 gennaio 2026, il servizio della linea T1 Bergamo-Albino sarà temporaneamente sospeso presso la fermata BG Bianzana fino alla fine di febbraio. La sospensione riguarda circa un mese e mezzo, durante il quale sarà in funzione la nuova linea T2, che rappresenta un’alternativa nel servizio di trasporto nella zona. Questa modifica è temporanea e finalizzata a migliorare l’efficienza delle linee tramviarie della zona.

Bergamo. Dal 7 gennaio 2026 il servizio tramviario della linea T1 Bergamo-Albino sarà temporaneamente sospeso all’altezza della fermata BG Bianzana per circa un mese e mezzo. L’intervento si colloca in un punto nevralgico della nuova rete tramviaria bergamasca ed è necessario per realizzare la connessione con la futura linea T2 Bergamo–Villa d’Almè, in corrispondenza della nuova fermata BG Bronzetti Arena. Nel primo tratto urbano, la nuova linea T2 della Valle Brembana condivide il tracciato e tre fermate con la tramvia T1 della Valle Seriana: Bergamo FS, BG Borgo Palazzo e BG San Fermo. Dalla successiva nuova fermata BG Bronzetti Arena, di connessione tra le due linee tramviarie, la T2 prosegue lungo il tracciato della vecchia ferrovia della Valle Brembana attraversando 5 comuni (Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Almè, Villa d’Almè). 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Lavori per la nuova T2: la T1 della Val Seriana si ferma a Bianzana fino a fine febbraio Leggi anche: Traffico in tilt in Val Seriana per lavori a Ponte Nossa: “Autorizzati fino alle 5, chieste delle verifiche ad Anas” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lavori per la nuova T2: la T1 della Val Seriana si ferma a Bianzana fino a fine febbraio; Linea T1, sospeso temporaneamente il servizio tra le fermate di via Bianzana e della stazione; Stop per lavori a un tratto della Teb, navette al posto dei tram; Ferrovia di Gallarate-Malpensa, pronto il collegamento al T2. Ora il primo treno. Linea T1 Bergamo-Albino, lavori di connessione: dal 7 gennaio sospensione di due fermate - Albino è prevista la sospensione del servizio tra le fermate di Bergamo Bianzana e Bergamo Fs. ecodibergamo.it

