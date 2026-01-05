L’Avanguardia siamo noi
L’Avanguardia siamo noi Negli anni novanta, studiare le avanguardie rappresentava un’occasione di approfondimento e riflessione. Corsi di storia dell’arte, letteratura e cinema permettevano di esplorare le trasformazioni culturali e artistiche che hanno segnato il nostro tempo. Un percorso che, tra teoria e pratica, ha contribuito a comprendere come le innovazioni del passato continuino a influenzare il presente.
Com’era bello, nei roaring nineties, studiare le avanguardie all’università. Corsi di storia dell’arte, letteratura, cinema – e ovunque loro:. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: A Precenicco lo spettacolo "Noi siamo il suolo, noi siamo la terra"
Leggi anche: Cesena Siamo Noi si apre al Pri: "Noi siamo pronti a dialogare, ma deve smarcarsi dentro la giunta"
[L'avanguardia del calcolo quantistico] Qual è la barriera tra utenti e hardware che Classiq ri...
L’Avanguardia siamo noi. Tutti figli di Duchamp, Marinetti e Apollinaire. L’inconscio estetico della contemporaneità e la tabula rasa. L'articolo di Andrea Minuz è sul Foglio del Weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.