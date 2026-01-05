L’Avanguardia siamo noi

L’Avanguardia siamo noi Negli anni novanta, studiare le avanguardie rappresentava un’occasione di approfondimento e riflessione. Corsi di storia dell’arte, letteratura e cinema permettevano di esplorare le trasformazioni culturali e artistiche che hanno segnato il nostro tempo. Un percorso che, tra teoria e pratica, ha contribuito a comprendere come le innovazioni del passato continuino a influenzare il presente.

