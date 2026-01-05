L'auto svolta verso il centro commerciale e travolge un ciclista a Cologne | morto Livio Zanni

A Cologne, Brescia, un incidente stradale ha causato la morte di Livio Zanni, travolto da un'auto mentre attraversava la strada in bicicletta vicino a un centro commerciale. L'episodio si è verificato durante un normale giorno e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente.

Livio Zanni è stato travolto e ucciso da un'auto a Cologne (Brescia). L'uomo stava attraversando la strada in bici nei pressi di un centro commerciale quando è stato investito. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Cologne, impatto tra auto e bici: ciclista 79enne cade a terra e muore Leggi anche: Morto il 78enne urtato da un'auto nel parcheggio del centro commerciale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. A22, svolta per il nuovo casello a Bolzano Centro: via libera allo studio, si punta alla realizzazione di una mini-tangenziale; Bologna, dall'1 gennaio stop a 10mila auto ibride nella Ztl: cosa cambia e chi può entrare; Legge 104, scatta l’auto gratis familiari: La svolta che nessuno si aspettava; Lupo investito e portato in canile, ora ritorna in libertà: lieto fine per l’animale travolto da un'auto. L’auto svolta verso il centro commerciale e travolge un ciclista a Cologne: morto Livio Zanni - L’uomo stava attraversando la strada in bici nei pressi di un centro commerciale quando è stato investito. fanpage.it

Il 2025 ha segnato un punto di svolta nel mercato globale delle auto elettriche. BYD, il colosso cinese dell’automotive, ha chiuso l’anno con 2,26 milioni di veicoli elettrici venduti, posizionandosi al primo posto nel mondo per consegne di EV davanti a Tesla. E - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.