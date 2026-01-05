L'auto svolta verso il centro commerciale e travolge un ciclista a Cologne | morto Livio Zanni

A Cologne, Brescia, un incidente stradale ha causato la morte di Livio Zanni, travolto da un'auto mentre attraversava la strada in bicicletta vicino a un centro commerciale. L'episodio si è verificato durante un normale giorno e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente.

Livio Zanni è stato travolto e ucciso da un'auto a Cologne (Brescia). L'uomo stava attraversando la strada in bici nei pressi di un centro commerciale quando è stato investito. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

