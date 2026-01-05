Lautaro e Thuram hanno fatto impazzire il Bologna

Lautaro e Thuram hanno determinato l'esito della partita tra Inter e Bologna, confermando l'importanza di questo incontro nel contesto del campionato. A meno di un mese dalla semifinale di Supercoppa Italiana, le due squadre si affrontano nuovamente, questa volta in una sfida che potrebbe influenzare significativamente le posizioni in classifica e il percorso delle rispettive stagioni.

A poco meno di un mese di distanza dalla semifinale di Supercoppa Italiana (era il 19 dicembre scorso) Inter e Bologna si ritrovano una di fronte all'altra in campionato in una partita altrettanto importante per le rispettive ambizioni di classifica. Rispetto alla gara di Riad però (conclusasi con la vittoria ai rigori dei felsinei ) stavolta il confronto fra le due squadre è senza storia. Troppo netta infatti è stata la superiorità palesata dagli uomini di Cristian Chivu. Nel tradizionale scontro fra il gioco fluido dei nerazzurri e le ferree marcature uomo contro uomo a tutto campo dei rossoblù, stavolta dunque ad avere la meglio è stato il primo.

