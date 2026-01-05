Lautaro apre il 2026 con un nuovo record | superati Vieri e Boninsegna

All'inizio del 2026, Lautaro Martinez si distingue ancora una volta, superando i record di Vieri e Boninsegna. Nel match contro il Bologna a San Siro, il capitano dell'Inter ha confermato la sua importanza con un gol e un assist, sottolineando la sua costante presenza in campo e il ruolo di leader della squadra. Un traguardo che rafforza la sua posizione e la continuità delle prestazioni.

Lautaro. Lautaro Martinez apre il 2026 nel segno della continuità e della leadership. Contro il Bologna, a San Siro, il capitano dell' Inter è stato ancora una volta decisivo, trovando il gol e servendo un assist che hanno indirizzato la gara. Una prestazione completa, che conferma lo stato di forma eccellente dell'argentino, capace di segnare sei reti nelle ultime cinque partite di campionato e di trascinare i nerazzurri in vetta alla classifica. Nel post partita, Lautaro ha sottolineato l'efficacia del lavoro svolto dalla squadra: " Il piano gara è riuscito alla grande, abbiamo puntato sulla pressione e sulle seconde palle, costringendo gli avversari a lanciare lungo ".

Pagelle di Inter-Bologna 3-1: Zielinski-Lautaro-Thuram, nerazzurri di nuovo primi. Ravaglia fa miracoli ma non basta - 1 i top e flop del match: Ravaglia e Castro limitano i danni ma è strapotere nerazzurro. sport.virgilio.it

Lautaro trascina l’Inter nel 2026 e riscrive un nuovo copione: cosa è cambiato e cosa cambierà - I nerazzurri reagiscono per l’ennesima volta dopo la caduta in Supercoppa e riconquistano il primato della classifica. msn.com

SERIE A - Inter-Bologna 3-1: Zielinski apre le marcature, poi le firme di Lautaro e Thuram ift.tt/Y2soRra x.com

Serie A: Inter-Bologna 3-1. Apre Zielinski, poi Lautaro e Thuram #ANSA - facebook.com facebook

