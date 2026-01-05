L' attrice ha sfilato sul tappeto rosso dei Critics' Choice Awards in California con un abito Lavin che è pura seduzione anni Venti

Jessica Biel ha partecipato ai Critics’ Choice Awards 2026 indossando un abito Lavin ispirato agli anni Venti. La sua presenza sul tappeto rosso ha riscosso grande attenzione, grazie a un look che richiama l’eleganza e il fascino dell’epoca Art Déco. In un contesto di prestigio, l’attrice ha scelto uno stile sobrio e raffinato, che ha sottolineato la sua classe senza eccessi. Un esempio di moda che unisce tradizione e modernità.

Jessica Biel è apparsa sul tappeto rosso dei Critics' Choice Awards 2026 come una vera dea dorata. Alla 31esima edizione dei prestigiosi premi cinematografici e televisivi, l'attrice ha incantato tutti con un look Art Déco che è una dichiarazione di stile: scintillante, audace e irresistibilmente glamour. Biel torna sotto i riflettori del piccolo scherzo grazie alla serie thriller The Better Sister, in cui interpreta Chloe Taylor: una donna d'affari potente e complessa al centro di una storia cupa e ricca di colpi di scena.

