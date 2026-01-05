L’attacco di Trump al Venezuela e il ritorno delle potenze imperiali

L’attacco annunciato degli Stati Uniti al Venezuela rappresenta un punto di svolta nel contesto internazionale. Sostenuto dall’amministrazione Trump come operazione di stabilizzazione, questo intervento solleva importanti questioni sul rispetto del diritto internazionale e sul ruolo delle potenze imperiali. Analizzare le motivazioni e le implicazioni di questa azione è fondamentale per comprendere le dinamiche geopolitiche in atto e le conseguenze per l’ordine globale.

I mezzi prefigurano i fini, sempre. L’attacco militare statunitense al Venezuela, annunciato e giustificato dall’amministrazione Donald Trump come operazione di «stabilizzazione», segna una svolta grave e pericolosa: non solo per il futuro del Venezuela, ma per l’intero assetto dell’ordine giuridico internazionale costruito dopo la Seconda guerra mondiale. Non può esistere pace senza diritto. E non può esistere diritto se anche le democrazie accettano di smantellarlo quando diventa scomodo per i propri interessi. Difendere l’ordine internazionale basato sulle regole non è idealismo astratto: oggi è l’unica forma di realismo politico lungimirante. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

