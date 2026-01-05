Latitante rientra dalla Germania convinto dai carabinieri | dovrà scontare due anni per truffa e un furto da 5 euro

Da pordenonetoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino albanese di 26 anni, latitante, è stato rintracciato e riportato in Italia dai carabinieri. Con una condanna a due anni di reclusione per truffa e furto di cinque euro, l’uomo, rientrato dalla Germania, dovrà scontare la pena stabilita dalla giustizia. Questa operazione dimostra l’attenzione delle forze dell’ordine nel garantire l’applicazione delle sentenze e il rispetto della legalità.

Dovrà scontare due anni di carcere B.A., un cittadino di nazionalità albanese di 26 anni condannato per truffa e un furto da cinque euro. Il giovane, domiciliato a Morsano al Tagliamento, è rientrato dalla Germania dopo essere stato contattato e convinto al telefono dai carabinieri. Il Tribunale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

latitante rientra dalla germania convinto dai carabinieri dovr224 scontare due anni per truffa e un furto da 5 euro

© Pordenonetoday.it - Latitante, rientra dalla Germania convinto dai carabinieri: dovrà scontare due anni per truffa e un furto da 5 euro

Leggi anche: Arrestato pericoloso latitante in fuga da dieci anni: dovrà scontare 29 anni di carcere

Leggi anche: In manette a Roma il “nonno della droga”. Era latitante da 19 anni, ne dovrà scontare 15 per traffico internazionale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Latitante rientra dalla Germania convinto al telefono dai carabinieri.

latitante rientra germania convintoLatitante rientra dalla Germania convinto al telefono dai carabinieri - È rientrato dalla Germania dopo essere stato convinto telefonicamente dai carabinieri. msn.com

latitante rientra germania convintoConvinto al telefono, il latitante torna dalla Germania: due anni di carcere per 5 euro - È rientrato in Italia dalla Germania dopo essere stato convinto telefonicamente dai carabinieri, mettendo fine a una latitanza durata mesi. giornalelavoce.it

latitante rientra germania convinto“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «LATITANTE RIENTRA DALLA GERMANIA CONVINTO AL TELEFONO DAI CARABINIERI» - È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”. agenziagiornalisticaopinione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.