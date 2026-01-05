Latitante rientra dalla Germania convinto dai carabinieri | dovrà scontare due anni per truffa e un furto da 5 euro
Un cittadino albanese di 26 anni, latitante, è stato rintracciato e riportato in Italia dai carabinieri. Con una condanna a due anni di reclusione per truffa e furto di cinque euro, l’uomo, rientrato dalla Germania, dovrà scontare la pena stabilita dalla giustizia. Questa operazione dimostra l’attenzione delle forze dell’ordine nel garantire l’applicazione delle sentenze e il rispetto della legalità.
Dovrà scontare due anni di carcere B.A., un cittadino di nazionalità albanese di 26 anni condannato per truffa e un furto da cinque euro. Il giovane, domiciliato a Morsano al Tagliamento, è rientrato dalla Germania dopo essere stato contattato e convinto al telefono dai carabinieri. Il Tribunale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
