Latitante rientra dalla Germania convinto dai carabinieri | dovrà scontare due anni per truffa e un furto da 5 euro

Un cittadino albanese di 26 anni, latitante, è stato rintracciato e riportato in Italia dai carabinieri. Con una condanna a due anni di reclusione per truffa e furto di cinque euro, l’uomo, rientrato dalla Germania, dovrà scontare la pena stabilita dalla giustizia. Questa operazione dimostra l’attenzione delle forze dell’ordine nel garantire l’applicazione delle sentenze e il rispetto della legalità.

