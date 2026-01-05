L’Atalanta rivuole in campo Mitch Bakker | in panchina da luglio per la rottura del crociato sarà valutato da Palladino
L’Atalanta si prepara a riaccogliere in campo Mitch Bakker, che da luglio è fermo a causa di un infortunio al legamento crociato. La società e l’allenatore Palladino valuteranno le condizioni del giocatore nelle prossime settimane, con l’obiettivo di reintegrarlo nel gruppo. Si tratta di un ritorno importante per la squadra, che conta sulla disponibilità del laterale olandese per rafforzare la propria rosa.
Bergamo, 5 gennaio 2026 – Ancora un paio di settimane e l’Atalanta ritroverà anche il laterale olandese Mitch Bakker, fuori da fine luglio per la rottura del legamento crociato del ginocchio. Il millenial olandese da qualche giorno alternata il lavoro individuale sul campo con quello con il gruppo dei ragazzi della squadra Under 23 di serie C. L’esterno orange classe 2000 sta entrando nella fase conclusiva dell’iter del percorso riabilitativo, con la possibilità di tornare a disposizione del gruppo di mister Raffaele Palladino entro un paio di settimane, intorno alla terza settimana di gennaio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
