L’Atalanta a Bologna dovrà fare a meno di Kolasinac

L’Atalanta sarà priva di Kolasinac nella sfida di Bologna, a causa di una distrazione al collaterale del ginocchio che non gli permette di recuperare in tempo. In assenza del bosniaco, l’allenatore potrebbe valutare un ritorno di Pasalic in attacco. La squadra bergamasca si presenta quindi con alcune assenze, puntando a ottenere un risultato positivo in trasferta.

CALCIO SERIE A. Il bosniaco non recupererà in tempo dalla distrazione al collaterale del ginocchio. In attacco potrebbe ritrovare un posto Pasalic. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

