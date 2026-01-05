L’Atalanta a Bologna dovrà fare a meno di Kolasinac
L’Atalanta sarà priva di Kolasinac nella sfida di Bologna, a causa di una distrazione al collaterale del ginocchio che non gli permette di recuperare in tempo. In assenza del bosniaco, l’allenatore potrebbe valutare un ritorno di Pasalic in attacco. La squadra bergamasca si presenta quindi con alcune assenze, puntando a ottenere un risultato positivo in trasferta.
CALCIO SERIE A. Il bosniaco non recupererà in tempo dalla distrazione al collaterale del ginocchio. In attacco potrebbe ritrovare un posto Pasalic. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Bologna-Napoli, Antonio Conte dovrà fare ancora a meno di due calciatori
Leggi anche: Jannik Sinner assente alla Coppa Davis di Bologna: l’Italia dovrà fare a meno del suo campione
Gli MVP di: Pisa-Inter Inter-Como Genoa-Inter Atalanta-Inter Inter-Bologna x.com
Pisa Como Genoa Atalanta Bologna Cinque vittorie consecutive in Serie A. Una striscia che parla da sola. Frank, diventa uno di noi. Ti aspettiamo: con noi i capelli li avresti già tagliati… - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.