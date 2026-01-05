L’asse con i narcos per il fiume di coca E il super testimone pronto a inchiodarlo

Un’indagine approfondita ha portato alla luce un’operazione criminale tra narcos e corruzione, con un traffico di cocaina dal Sud America verso gli Stati Uniti e l’Europa. Con migliaia di tonnellate sequestrate ogni anno, le autorità stanno cercando di smantellare questa rete, grazie anche a un super testimone che potrebbe fornire dettagli cruciali. Un’indagine che evidenzia le complesse dinamiche del narcotraffico internazionale.

