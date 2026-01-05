L’asse con i narcos per il fiume di coca E il super testimone pronto a inchiodarlo
Un’indagine approfondita ha portato alla luce un’operazione criminale tra narcos e corruzione, con un traffico di cocaina dal Sud America verso gli Stati Uniti e l’Europa. Con migliaia di tonnellate sequestrate ogni anno, le autorità stanno cercando di smantellare questa rete, grazie anche a un super testimone che potrebbe fornire dettagli cruciali. Un’indagine che evidenzia le complesse dinamiche del narcotraffico internazionale.
Migliaia di tonnellate di cocaina negli Usa, 250 all'anno dal 2020. Milioni di dollari in mazzette dai cartelli della droga in cambio di passaporti diplomatici, aerei e container via nave che hanno contrabbandato dal Venezuela la polvere bianca della Colombia negli Stati Uniti e pure in Europa. Tutto nelle 25 pagine dell'atto di accusa al presidente deposto, Nicolás Maduro. E fra le righe emerge un super testimone, ex capo dell'intelligence militare venezuelana, Armando Carvajal Barrios. Il documento di una corte federale di New York porta la data del 3 gennaio e accusa anche Diosdado Cabello, attuale ministro dell'Interno del Venezuela, la moglie di Maduro catturata con lui, Cilia Adela Flores, il figlio, Nicolas Ernesto, soprannominato «il principe» e Ramon Rodriguez Cachin, un ex membro del governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
