Las Vegas al salone tecnologico la mega Tv con AI di Samsung che mostra anche ricette di cucina

Al CES di Las Vegas, Samsung ha presentato il nuovo televisore Micro RGB da 130 pollici, dotato di intelligenza artificiale. Questa innovativa TV offre funzioni avanzate, tra cui la visualizzazione di ricette di cucina, integrando tecnologia e praticità. Un esempio di come le soluzioni digitali continuino a evolversi per migliorare l’esperienza quotidiana in modo sobrio e funzionale.

Tra i protagonisti del salone tecnologico CES a Las Vegas anche il televisore Micro RGB da 130 pollici presentato da Samsung. Utilizza minuscoli LED rossi, verdi e blu per creare immagini a colori di altissima qualità. Ma non si tratta solo dell’immagine: il colosso manifatturiero sudcoreano sta promuovendo le nuove funzionalità di intelligenza artificiale di ci è dotato. Sukhmani Mohta, Vicepresidente del marketing integrato di VD Samsung, dimostra come il televisore sia in grado di fornire suggerimenti basati su ciò che già sa di te. “Mostrami una ricetta per il branzino scottato in padella”, ordina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Las Vegas, al salone tecnologico la mega Tv con AI di Samsung che mostra anche ricette di cucina Leggi anche: Ha sorpreso tutti con "Cucinare per volersi bene", il primo libro di cucina di Pamela Anderson, che nelle 80 ricette naturali include anche qualche rimedio beauty e delle ricette per gli amici a 4 zampe Leggi anche: Ai, Chimera Tech al Ces di Las Vegas con SmartSailor Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. CES 2026, cosa vedremo alla fiera che ogni anno anticipa il futuro; Samsung al CES 2026: uno spazio espositivo indipendente per immergersi nell’ecosistema AI; Cosa ci aspettiamo al CES 2026; Torna il CES di Las Vegas: programma, orari e come raggiungere il Salone delle Innovazioni. Las Vegas, al salone tecnologico la mega Tv con AI di Samsung che mostra anche ricette di cucina - (LaPresse) Tra i protagonisti del salone tecnologico CES a Las Vegas anche il televisore Micro RGB da 130 pollici presentato da Samsung. stream24.ilsole24ore.com

