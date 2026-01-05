L' arte ravennate vola in Oriente | Lagani e Cerri presentano L' amica geniale a fumetti in Cina

Chiara Lagani e Mara Cerri saranno a Shanghai il 7 e l'8 gennaio per presentare in Cina il progetto teatrale

La drammaturga e attrice Chiara Lagani di Fanny & Alexander e l’illustratrice Mara Cerri saranno a Shanghai (Cina) il 7 e l'8 gennaio per presentare il progetto teatrale “L’amica geniale a fumetti”, nato a partire dalla versione graphic novel realizzata dalle due autrici per la casa editrice. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

