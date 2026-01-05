L' Aria che tira Camporini | Venezuela? Un militare non deve farlo

Il generale Vincenzo Camporini ha sottolineato l’importanza del rispetto della legge da parte dei militari, evidenziando che un soldato non deve eseguire ordini illegittimi. Questa posizione si riferisce all’operazione statunitense in Venezuela, che ha portato all’arresto di Nicolas Maduro e Cilia Flores. Le dichiarazioni di Camporini invitano a riflettere sui limiti dell’azione militare e sulla necessità di rispettare i principi giuridici in situazioni internazionali complesse.

"Per la legge italiana, ed è un principio fondamentale, un militare non deve eseguire un ordine illegittimo": il generale Vincenzo Camporini, ospite de L'Aria che tira su La7, lo ha detto a proposito dell’operazione militare statunitense che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro e della moglie Cilia Flores in Venezuela. Quando gli è stato chiesto se un militare italiano avrebbe potuto accettare un ordine simile, cioè un’azione di arresto o rapimento di un presidente in carica, all’interno di un bunker fortificato, lui ha risposto citando la legge italiana e aggiungendo: "Io non avrei accettato un ordine illegittimo". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

