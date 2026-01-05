L’architetto Alfredo Venturi in coma negli Usa il sindaco di Pesaro lancia l’appello | Aiutiamo la famiglia

L’architetto Alfredo Venturi si trova in coma negli Stati Uniti, e il sindaco di Pesaro ha lanciato un appello pubblico per sostenere la famiglia. L’iniziativa, condivisa sui social, ha rapidamente coinvolto la comunità locale. La richiesta mira a raccogliere aiuti e solidarietà in un momento di difficoltà, sottolineando l’importanza di unire le forze per supportare chi sta vivendo una situazione complessa.

Pesaro, 5 gennaio 2026 – L’appello del sindaco corre sui social e in poche ore fa il giro della città. Andrea Biancani ha condiviso sulla propria pagina Facebook il link alla raccolta fondi attivata per sostenere la famiglia di Alfredo Venturi, l’architetto pesarese di 53 anni rimasto gravemente ferito negli Stati Uniti dopo essere stato i nvestito mentre era in bicicletta a Miami. “Per chi volesse aiutare la famiglia di Alfredo Venturi, un nostro concittadino ricoverato negli Stati Uniti a seguito di un grave incidente. La veridicità e la serietà di chi ha attivato la raccolta fondi è già stata verificata dalla famiglia”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’architetto Alfredo Venturi in coma negli Usa, il sindaco di Pesaro lancia l’appello: "Aiutiamo la famiglia" Leggi anche: Alfredo Venturi, l’architetto in coma a Miami. La sorella food creator Elisa: “Figli in partenza” Leggi anche: Maratona di New York, da Venturi a Petreni: Bologna va negli Usa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Alfredo Venturi l’architetto in coma a Miami La sorella food creator Elisa | Figli in partenza. Alfredo Venturi, l’architetto in coma a Miami. La sorella food creator Elisa: “Figli in partenza” - “Abbiamo incaricato un avvocato statunitense per seguire la vicenda che riguarda l’incidente” ... msn.com

Alfredo investito a Miami mentre va in bici: è in coma. Città in ansia per l’architetto - Alfredo Venturi, 53 anni, figlio dei titolari dell’Ottica di via Cialdini e fratello della food creator Elisa, è negli Usa per una vacanza. msn.com

