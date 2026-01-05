Lang lascia il Napoli? Il club fissa due condizioni | in quale caso dirà addio
Il futuro di Lang al Napoli resta incerto, con il club che ha stabilito due condizioni prima di una possibile partenza. In un mercato caratterizzato da restrizioni finanziarie, il Napoli potrebbe dover cedere alcuni giocatori, tra cui forse Lang, in un contesto di operazioni in entrata e uscita. La situazione si evolve, e le decisioni dipenderanno da vari fattori legati alle strategie del club e alle offerte ricevute.
Il calciomercato del Napoli, pur dovendo essere “a saldo zero”, potrebbe essere denso di movimenti in entrata e in uscita. Uno di questi potrebbe riguardare Noa Lang, cercato da alcuni club turchi. L’edizione odierna de “ Il Mattino ” svela le condizioni necessarie a realizzare lo scenario di un addio al club: un’offerta irrinunciabile e un sostituto all’altezza. Lang verrà ceduto solo a due condizioni: la decisione del Napoli. L’orientamento del Napoli, secondo il quotidiano, sarebbe quello di non chiudere le porte a priori ad un suo addio, nonostante le parole di Manna di ieri. Il club ha fissato però due condizioni non facilmente raggiungibili per far sì che questo scenario si realizzi: in primis, deve esserci un’ offerta irrinunciabile, in grado davvero di convincere il club a lasciarlo partire dopo solo sei mesi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
