Lang lascia il Napoli a gennaio? Annuncio del patrigno Boukhari ecco la verità sul suo futuro

Recenti speculazioni hanno portato a chiedersi se Lang lascerà il Napoli a gennaio. Tuttavia, le dichiarazioni del patrigno e agente dell’attaccante, Boukhari, chiariscono la situazione e forniscono informazioni aggiornate sul suo futuro. È importante considerare fonti ufficiali per comprendere correttamente le intenzioni del giocatore e le eventuali decisioni del club.

Lang via dal Napoli a gennaio? Annuncio del patrigno Boukhari, svelata la verità sul futuro dell'attaccante olandese. Le dichiarazioni Le voci che accostano Noa Lang al Galatasaray si fanno sempre più insistenti. L'attaccante olandese del Napoli, poco utilizzato da Antonio Conte e deludente nelle prestazioni, potrebbe salutare l'Italia già a gennaio.

Probabili formazioni Napoli-Verona, chi gioca al posto di Neres? I titolari e le ultime su Lang, Mosquera e Orban - Il Napoli di Conte vuole continuare la sua striscia positiva delle ultime settimane, che lo ha portato a vincere anche la Supercoppa Italiana. goal.com

IL MATTINO - Napoli, trattativa del Galatasaray per Lang, l'interesse per Frattesi cambia tutto - Il Mattino fa il punto della situazione su Noa Lang, esterno del Napoli, protagonista di alcune voci che riguarderebbero una possibile cessione nella sessione di gennaio. napolimagazine.com

Le formazioni ufficiali per #cremonesenapoli ultima partita ufficiale del 2025 Conte sceglie Juan Jesus e non Buongiorno nei tre dietro, dalla panchina Lang, Elmas titolare Nicola lascia in panchina sia Vandeputte che Bonazzoli, al loro posto partono titolari Ze - facebook.com facebook

