L’analisi Evangelisti sorride | Bravi e prendere in mano il gioco
Coach Evangelisti esprime soddisfazione per la vittoria contro Casale, sottolineando l'impegno dei suoi giocatori. Dopo la pausa natalizia, mantenere alta la concentrazione rappresenta una sfida importante, e questa vittoria dimostra la crescita e la determinazione della squadra. Evangelisti si mostra fiducioso nel percorso e invita i suoi a continuare a lavorare con attenzione e dedizione.
È molto soddisfatto coach Evangelisti, che elogia i suoi ragazzi per la vittoria contro Casale: "È una bellissima vittoria – commenta – perché al rientro dalla pausa natalizia ci sono sempre delle insidie in più. Abbiamo approcciato la gara molto bene e nonostante i vari acciacchi che abbiamo avuto nel corso della partita siamo stati bravi a metterla nei nostri binari. Abbiamo avuto un buon apporto di tutti contro una squadra che ha veramente tanto talento come Casale". E ancora: "Nel secondo quarto erano rientrati in partita ma siamo stati bravi a riprenderla subito in mano grazie a una grande difesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
