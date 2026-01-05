Coach Evangelisti esprime soddisfazione per la vittoria contro Casale, sottolineando l'impegno dei suoi giocatori. Dopo la pausa natalizia, mantenere alta la concentrazione rappresenta una sfida importante, e questa vittoria dimostra la crescita e la determinazione della squadra. Evangelisti si mostra fiducioso nel percorso e invita i suoi a continuare a lavorare con attenzione e dedizione.

È molto soddisfatto coach Evangelisti, che elogia i suoi ragazzi per la vittoria contro Casale: "È una bellissima vittoria – commenta – perché al rientro dalla pausa natalizia ci sono sempre delle insidie in più. Abbiamo approcciato la gara molto bene e nonostante i vari acciacchi che abbiamo avuto nel corso della partita siamo stati bravi a metterla nei nostri binari. Abbiamo avuto un buon apporto di tutti contro una squadra che ha veramente tanto talento come Casale". E ancora: "Nel secondo quarto erano rientrati in partita ma siamo stati bravi a riprenderla subito in mano grazie a una grande difesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'analisi. Evangelisti sorride: "Bravi e prendere in mano il gioco»

