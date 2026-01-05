L’amarezza di Domizzi Non ci sono commenti Loro troppo superiori

La recente sconfitta della Correggese a San Damaso, la sesta nelle ultime nove gare, ha evidenziato le difficoltà della squadra di Maurizio Domizzi. Dopo il risultato, il tecnico ha commentato con amarezza, sottolineando la superiorità degli avversari e la mancanza di giustificazioni. La squadra si trova ora in penultima posizione, in un momento difficile che richiede attenzione e riflessione.

Una sconfitta senza attenuanti quella incassata dalla Correggese a San Damaso, la sesta nelle ultime 9 gare per la formazione di Maurizio Domizzi, scivolata ora al quint'ultimo posto in solitaria dopo il successo del Sasso Marconi. Un ruolino con 2 soli punti incassati nelle ultime 4 giornate che mette sotto osservazione anche la panchina del tecnico ex Terre di Castelli (probabile però che si attenda la sfida salvezza di domenica col Tropical Coriano penultimo, quasi un'ultima spiaggia), che a fine gara non cerca alibi per il risultato. "Non ci sono molti commenti da fare – le parole di Domizzi - abbiamo affrontato un avversario troppo superiore rispetto alla nostra prestazione per quanto visto in campo.

