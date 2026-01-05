Lallio auto travolge 3 motoveicoli | 5 ragazzi feriti Illeso il conducente

Nella serata di domenica 4 gennaio, in via delle Industrie a Lallio, un’auto ha investito tre motoveicoli, provocando cinque feriti. Fortunatamente, il conducente dell’auto è rimasto illeso. L’incidente si è verificato intorno alle 23, e le autorità stanno ancora indagando sulle cause. La situazione è sotto controllo e le persone coinvolte sono state assistite dai soccorsi.

Lallio. È di 5 feriti il bilancio dell'incidente tra un'auto e tre motoveicoli avvenuto intorno alle 23 di domenica 4 gennaio in via delle Industrie. Nello scontro sono rimasti coinvolti una Peugeot 107, due ciclomotori e un motociclo. Alla guida dell'auto un uomo di 52 anni, sottoposto ad alcol test con esito negativo. In sella agli altri mezzi viaggiavano cinque ragazzi, tutti minorenni, di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Ad avere la peggio sono stati i motociclisti, rimasti feriti e soccorsi dal personale sanitario: sul posto sono intervenute cinque ambulanze e un'auto medica. I feriti sono stati trasportati negli ospedali della provincia, tra cui il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Treviglio, Seriate e Ponte San Pietro.

