Lallio auto travolge 3 motoveicoli | 5 ragazzi feriti Illeso il conducente

A Lallio, domenica sera, un’auto ha travolto tre motoveicoli in via delle Industrie, causando cinque feriti. Fortunatamente, il conducente dell’auto è rimasto illeso. L’incidente, avvenuto intorno alle 23, ha richiesto l’intervento dei soccorsi e ha coinvolto cinque giovani. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e sulle condizioni dei feriti.

Lallio. È di 5 feriti il bilancio dell'incidente tra un'auto e tre motoveicoli avvenuto intorno alle 23 di domenica 4 gennaio in via delle Industrie. Nello scontro sono rimasti coinvolti una Peugeot 107, due ciclomotori e un motociclo. Alla guida dell'auto un uomo di 52 anni, sottoposto ad alcol test con esito negativo. In sella agli altri mezzi viaggiavano cinque ragazzi, tutti minorenni, di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Ad avere la peggio sono stati i motociclisti, rimasti feriti e soccorsi dal personale sanitario: sul posto sono intervenute cinque ambulanze e un'auto medica. I feriti sono stati trasportati negli ospedali della provincia, tra cui il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Treviglio, Seriate e Ponte San Pietro.

