Laghi il Comune più piccolo del Veneto | solo 85 residenti un panificio una trattoria e tanta gentilezza
Laghi, il comune più piccolo del Veneto con soli 85 residenti, è un borgo caratterizzato da semplicità e autenticità. Qui, tra un panificio, una trattoria e tanta gentilezza, la vita si svolge con ritmo tranquillo e tradizioni radicate. Un piccolo centro dove il lavoro principale consiste nel tagliare e rivendere la legna, offrendo un esempio di comunità autentica e pace.
Benvenuti nel minuscolo borgo vicentino da primato demografico dove il lavoro principale è tagliare la legna e rivenderla. E dove ogni anno si elegge Miss Ciclamino e per l’arrivo dei cigni si è fatta una festa di paese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Laghi, nel comune più piccolo del Veneto nasce un bimbo dopo 4 anni e le campane suonano a festa - Nel comune più piccolo del Veneto, Laghi (Vicenza), nasce un bambino dopo quattro anni ed è subito festa. corrieredelveneto.corriere.it
Zero nascite da 4 anni a Laghi, il Comune più piccolo del Veneto: arriva Niccolò dai genitori Chiara e Fabio. Campane a festa - Un segno "più" che non si apprezzava da tempo, dal 2018 per l'esattezza. ilgazzettino.it
