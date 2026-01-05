Laghi il Comune più piccolo del Veneto | solo 85 residenti un panificio una trattoria e tanta gentilezza

Laghi, il comune più piccolo del Veneto con soli 85 residenti, è un borgo caratterizzato da semplicità e autenticità. Qui, tra un panificio, una trattoria e tanta gentilezza, la vita si svolge con ritmo tranquillo e tradizioni radicate. Un piccolo centro dove il lavoro principale consiste nel tagliare e rivendere la legna, offrendo un esempio di comunità autentica e pace.

