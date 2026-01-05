L’Africa non è così povera Il Camerun ai quarti di Coppa e il governo regala 28mila euro a ciascun giocatore

Il Camerun si è qualificato ai quarti di finale della Coppa d’Africa 2025, un risultato che rappresenta un importante risultato sportivo. In occasione di questa qualificazione, il governo ha deciso di riconoscere gli sforzi dei giocatori con un premio di 28.000 euro ciascuno. Questo gesto dimostra come, anche in Paesi considerati in difficoltà, il valore dello sport e il sostegno alle eccellenze possano essere riconosciuti e valorizzati.

Il Camerun ai quarti di Coppa e il governo regala 28mila euro a ciascun giocatore La qualificazione ai quarti di finale della Coppa d'Africa delle Nazioni 2025 vale molto più di un semplice traguardo sportivo per il Camerun. Dopo il successo per 2-1 sul Sudafrica, arrivato nei sedicesimi di finale del torneo in corso in Marocco, il governo ha infatti deciso di premiare immediatamente la squadra con una maxi prima da circa 27.700 euro a giocatore. Lo scrive Le Parisien Il premio comprende sia il bonus per la vittoria sia quello legato al passaggio del turno. Una cifra significativa, che sottolinea il peso attribuito dall'esecutivo camerunese al cammino dei Lions Indomabili in una competizione che, nelle ultime due edizioni, li aveva visti fermarsi allo stesso punto.

