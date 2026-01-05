Ladro solitario tenta il colpo nello storico palazzo dell' ex Giudice di Pace

Un tentativo di furto è stato segnalato nello storico Palazzo dell’ex Giudice di Pace, situato in piazza San Domenico ad Aversa. L’episodio evidenzia ancora una volta le criticità legate alla sicurezza e alla tutela di questo edificio, simbolo della storia cittadina. La vicenda riaccende l’attenzione sulla necessità di interventi concreti per preservare il patrimonio architettonico e storico della città.

Lo storico Palazzo dell'ex Giudice di Pace, in piazza San Domenico ad Aversa, finisce nuovamente nel mirino dei ladri, riportando l'attenzione sullo stato di abbandono e di scarsa tutela di uno degli edifici simbolo della città normanna.Il tentato furtoNel corso della mattinata, una persona di.

