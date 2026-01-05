Ladri tentano di entrare in azienda a Bitonto | furto sventato dai vigilantes

A Bitonto, i vigilantes di Metronotte hanno fermato un tentativo di furto presso un'azienda produttiva. L'intervento tempestivo ha impedito l'ingresso di ladri all’interno della struttura situata nella periferia della città, contribuendo a garantire la sicurezza dell’attività e dei beni presenti.

Una pattuglia di vigilanza Metronotte ha sventato un possibile tentativo di furto all'interno di un'attività produttiva alla periferia di Bitonto, in provincia di Bari. L'episodio si è verificato poco prima delle 21 di domenica 4 gennaio.Rilevati segni di effrazione

