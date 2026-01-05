Il Tar ha ridotto la sanzione amministrativa per l’abuso edilizio commesso dalla Capelli srl, scendendo da 20.000 a 8.775 euro. La vicenda riguarda una casetta di legno, installata come reception in via Norvegia 3, contestata dal Comune di Reggio quasi sei anni fa. La decisione evidenzia il ricalcolo della cifra e l’importanza di approfondire i casi di abuso edilizio e le relative sanzioni amministrative.

Una sanzione amministrativa ridotta da 20mila a 8.775 euro. È quanto dovranno pagare, entro 60 giorni, l’autocarrozzeria Capelli srl e la ditta immobiliare Amarossi srl per l’abuso edilizio – contestato dal Comune di Reggio quasi sei anni fa – per una casetta di legno adibita a reception in via Norvegia 3, concessa nel 2007 alla carrozzeria di Pietro Capelli, amministratore unico, di cui è socio al 25% l’attuale presidente di Fcr, Andrea Capelli. A rideterminare la multa è lo stesso municipio in virtù di una sentenza del Tar di Parma – al quale l’autocarrozzeria aveva presentato ricorso – che ha giudicato il ricalcolo dopo che erano state respinte due richieste di sanatoria (le carte bollate erano arrivate fino al Consiglio di Stato) per il manufatto che è ancora in piedi, sul quale l’Amministrazione aveva ordinato la demolizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’abuso edilizio della Capelli srl. Il Tar ordina il ricalcolo della cifra. Sanzione ridotta di oltre la metà

Leggi anche: Abuso edilizio e contrasto ai Parcheggiatori: doppia dperazione della Polizia Locale a Barra e Ponticelli

Leggi anche: **Ryanair: da Antitrust sanzione di oltre 255 mln per abuso di posizione dominante**

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La Capelli srl e l’abuso edilizio. Fratelli d’Italia insiste e accusa: "Il Comune ha chiesto la sanzione solo dopo i nostri accessi agli atti" - "Il Comune si è mosso solo dopo i nostri accessi agli atti nell’eseguire in ritardo di 13 mesi la sentenza del Tar datata 8 gennaio 2024, riguardo alla multa comminata alla Capelli srl per un abuso ... ilrestodelcarlino.it

Capelli srl e l’abuso edilizio. Il Comune difende il Pug: "Condiviso da associazioni" - L’assessore Pasini: "Fu applicata multa massima prevista con equidistanza". ilrestodelcarlino.it

ORTIGNOLA, IL CASO DEI CONTAINER E IL CONTESTATO ABUSO EDILIZIO: NOTIZIA DI REATO INFONDATA E INDAGINE ARCHIVIATA. Comunicato stampa di DEAI srl: "In altre parole, ciò che era stato presentato come un presunto abuso del gestore er - facebook.com facebook