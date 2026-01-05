La vita e la morte attraverso lo schermo

L’incidente avvenuto in Svizzera ha suscitato preoccupazioni tra educatori e genitori. In questo contesto, è importante affrontare il tema della violenza e della sicurezza, offrendo informazioni chiare e affidabili. Questa riflessione mira a comprendere come la tecnologia e i media influenzino la percezione di eventi tragici, promuovendo un dialogo aperto e informato per tutelare il benessere dei giovani e della comunità.

Sulla strage nel locale in Svizzera risponde alle domande della comunità degli educatori ma anche dei genitori. Mariana Berardinetti, pisana, è magistrato onorario al tribunale di Sorveglianza di Firenze, criminologa e pedagogista giuridica. Perché i ragazzi hanno filmato invece di scappare mentre Le Constellation veniva avvolto dalle fiamme nella notte di Capodanno? "È il sintomo di una profonda mutazione pedagogica e antropologica: la nascita di una generazione che ha sostituito il corpo con lo schermo e la sopravvivenza con la testimonianza. Il fatto che giovani tra i 16 e i 20 anni abbiano privilegiato l’inquadratura rispetto alla fuga conferma che la mediazione digitale è ormai una struttura dell’essere". 🔗 Leggi su Lanazione.it

