A Ponte in Valtellina, un incidente ha causato la morte di Lino Moretti, 1940, dopo che la sua auto si è ribaltata in via Stazione. L’incidente, avvenuto sabato sera, ha coinvolto il conducente che, dopo il ribaltamento, è stato trasportato in ospedale, ma purtroppo non ce l’ha fatta. La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini delle autorità locali.

Ponte in Valtellina (Sondrio) – Non ce l’ha fatta Lino Moretti, classe 1940, l’anziano di Ponte in Valtellina che sabato sera a bordo della sua Daihatsu ha perso il controllo della vettura, in via Stazione, ed è finito fuori strada, con l’auto che si è ribaltata. I soccorsi si sono portati sul luogo dell’incidente in pochi minuti, ma estratto dall’auto l’85enne è apparso in gravissime condizioni ed è stato trasportato all’ospedale di Sondrio in codice rosso. L’ipotesi del malore. Qui tuttavia nessun intervento di rianimazione si è rivelato efficace perché l’uomo è spirato poco dopo. Pare che il decesso sia da far risalire proprio a un malore improvviso che ha colpito l’anziano mentre si trovava alla guida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La vettura si ribalta, Lino muore dopo il ricovero: tragedia a Ponte in Valtellina

Leggi anche: Italia, tragedia totale: 41enne precipita dal secondo piano e muore poco dopo il ricovero

Leggi anche: Sbanda con l’auto e si ribalta: morto conducente. Tragedia nella notte in Valtellina

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La vettura si ribalta, Lino muore dopo il ricovero: tragedia a Ponte in Valtellina.

La vettura si ribalta, Lino muore dopo il ricovero: tragedia a Ponte in Valtellina - Non ce l’ha fatta l’85enne che sabato sera a bordo della sua Daihatsu ha perso il controllo della vettura, in via Stazione, ed è finito fuori strada ... ilgiorno.it