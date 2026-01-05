La verità sul video di Sempio Garlasco la scoperta | cosa c’è dietro il filmato trovato sul pc di Chiara

Il video di Andrea Sempio, risalente al marzo 2007 e ritrovato nel computer di Chiara Poggi, è tornato alla ribalta. Girato durante gli anni della scuola, il filmato ha suscitato interesse nell’ambito delle indagini sulla morte di Chiara, avvenuta pochi mesi dopo. In questa analisi, si approfondiscono i dettagli e le implicazioni di quel ritrovamento, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sulla vicenda.

Il video di Andrea Sempio risalente ai tempi della scuola, girato nel marzo 2007 e ritrovato nel computer di Chiara Poggi, uccisa pochi mesi dopo nella sua abitazione di Garlasco, torna al centro dell’attenzione. Dopo la diffusione del filmato su alcuni canali social alla fine dello scorso anno, lo stesso Sempio – oggi indagato – ha voluto fare chiarezza sull’origine di quelle immagini. Secondo quanto precisato da Andrea Sempio, il video non sarebbe stato girato da Marco Poggi, fratello della vittima e suo amico all’epoca dei fatti, come inizialmente ipotizzato. Si tratta di un filmato in bassissima risoluzione, compatibile con i cellulari di vecchia generazione, registrato all’interno dell’ Istituto professionale frequentato dai due ragazzi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “La verità sul video di Sempio”. Garlasco, la scoperta: cosa c’è dietro il filmato trovato sul pc di Chiara Leggi anche: Garlasco, bomba choc: “C’è un video di Andrea Sempio sul computer di Chiara”. Cosa fa Sempio nel filmato Leggi anche: Garlasco, bomba choc: “C’è un video di Andrea Sempio sul computer di Chiara”. Cosa fa nel filmato Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Delitto di Garlasco: “Un inibito”, la verità della Bruzzone sul video di Sempio - Il caso del delitto di Garlasco e la posizione di Andrea Sempio. newsmondo.it

Delitto di Garlasco/ Sempio: “Mio vecchio video? Ecco chi lo registrò, non so perchè è sul pc di Chiara” - Il delitto di Garlasco a Quarto Grado con l'approfondimento sul video di Andrea Sempio trovato nel pc di Chiara Poggi: ecco cosa è emerso ... ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco, Bruzzone: “Nessuna orma sotto la 33”/ “Video di Sempio? Vale zero, ma che sadismo!” - A Quarto Grado si parla di Garlasco e ospite in studio vi era la dottoressa Roberta Bruzzone: ecco le sue parole sulle ultime novità ... ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco, i possibili moventi di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 04/12/2025

Delitto di Garlasco, nel 2026 ci sarà una verità definitiva Le accuse a Sempio e il possibile processo basato sul Dna. Tutto quello che sappiamo sulla morte di Chiara Poggi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.