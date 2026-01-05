La veglia per Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana la nonna Letizia | Per me era un figlio e un angelo del cielo Ho fede è lassù che ci guarda
A Crans-Montana si è svolta la veglia in memoria di Giovanni Tamburi, scomparso recentemente. La nonna Letizia ha ricordato Giovanni come un angelo del cielo, mantenendo fede che ora sia in un luogo di pace. Nella chiesa di Sant'Isaia, anche la sorella Valentina ha espresso il suo dolore, sottolineando la tristezza condivisa tra familiari e amici in questo momento di lutto.
Nella chiesa di Sant'Isaia entrambe le nonne. La sorella Valentina: «Un ragazzo d'oro.Sono vicina a tutti gli altri parenti, genitori, amici delle vittime perché è terribile per tutti noi». Centinaia di amici, parenti e professori del giovane morto a Crans-Montana. Oggi in Italia le vittime con un volo di Stato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
