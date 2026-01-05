La tuta Nike Tech Fleece è sold out grazie all’arresto di Maduro

La tuta Nike Tech Fleece è attualmente esaurita, a causa della crescente notorietà di Nicolas Maduro. Recenti immagini virali, in cui il leader venezuelano indossa questo modello durante un episodio di rapimento, hanno attirato l’attenzione globale. Questa situazione ha portato a un aumento della domanda, rendendo il capo introvabile sul mercato.

Dittatore, vittima di rapimento ed ora anche influencer. Nicolas Maduro, con la popolarità mondiale acquisita negli ultimi giorni, ha mandato sold out la tuta Nike Tech Fleece, quella che indossa nelle immagini andate viralissime -ed in pasto all'IA- del suo rapimento. Il dittatore è stato catturato dalle forze statunitensi durante l'"Operation Absolute Resolve" il 3 gennaio. Fotografato a bordo della USS Iwo Jima, indossava una tuta grigia. Maduro manda sold out la Nike Tech Fleece, la tuta indossata al momento del rapimento. A mandare involontariamente -forse- virale il capo, è stato lo stesso Donald Trump.

