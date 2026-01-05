La tuta Nike indossata da Maduro super richiesta sul web

Recentemente, una tuta Nike indossata da Nicolas Maduro è diventata molto richiesta online. Si tratta di un modello grigio con inserti neri, indossato durante un evento pubblico. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli appassionati di moda sportiva e dei consumatori, generando numerose ricerche e discussioni sul web. Questa semplice scelta di abbigliamento ha suscitato interesse per il marchio e il prodotto.

Al momento della cattura, Nicolas Maduro indossava una tuta grigia con inserti neri diventata virale. È questo il risvolto collaterale, forse inaspettato, avuto dopo l’arresto dell’ex presidente del Venezuela. Nella prima foto pubblicata da Donald Trump, in cui è ritratto a bordo della USS Iwo Jima, Maduro veste una tuta Nike che, subito dopo, è stata richiestissima online. In molti store virtuali del colosso della moda sportiva, quello italiano compreso, felpa e pantaloni sono stati talmente tanto venduti da non risultare più disponibili in alcune taglie. Un risultato che ha fatto felice l’azienda e che fa il paio con i dati di Google Trends. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La tuta Nike indossata da Maduro super richiesta sul web Leggi anche: Boom di vendite della tuta Nike indossata da Maduro dopo la cattura. Il costo Leggi anche: La tuta Nike Tech Fleece è sold out grazie all’arresto di Maduro La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Venezuela, schizzano le ricerche online per la tuta e la felpa che Maduro indossava dopo l'arresto: così i brand cavalcano l'onda sui social; Nicolas Maduro, la tuta grigia della sua cattura diventata virale; David e Openda stile Oronzo Canà; Tutti pazzi per la tuta di Maduro: la indossa anche un ex centravanti della serie A. Venezuela, la tuta indossata da Maduro va sold out: quanto costa e perché tutti la vogliono - La foto della cattura di Maduro scatena il web: la tuta Nike Tech che indossa diventa virale e va sold out in poche ore, tra geopolitica e marketing ... corrieredellosport.it

