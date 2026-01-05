La tragedia di Borgoricco Cisl | Sentiamoci partecipi di un cambiamento culturale serve una svolta

Il segretario generale della Cisl Padova Rovigo, Samuel Scavazzin, commenta l’infortunio mortale avvenuto a Borgoricco, evidenziando l’importanza di un cambiamento culturale nel settore. È fondamentale riflettere sui rischi e rafforzare le misure di sicurezza per prevenire tragedie simili. La vicenda invita a un impegno collettivo per promuovere una cultura della prevenzione e della tutela dei lavoratori.

Un monito accorato e sentito quello che arriva dal segretario generale della Cisl Padova Rovigo Samuel Scavazzin in relazione all'infortunio mortale accaduto oggi a Borgoricco. «Non sono quasi riprese a pieno ritmo le attività produttive e già siamo a piangere il primo morto sul lavoro di.

La tragedia intorno alle 13. Sul posto Suem 118, vigili del fuoco, carabinieri e tecnici Spisal per le indagini - facebook.com facebook

