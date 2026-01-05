La Toscana si sveglia ricoperta di neve ecco dove Previsioni meteo per l’Epifania
La Toscana si risveglia sotto una coltre di neve, interessando diverse aree della regione. Le previsioni meteo per l’Epifania si sono concretizzate, portando un paesaggio insolito e suggestivo. Ecco le zone interessate e le informazioni utili sulle condizioni del tempo in questa giornata.
Firenze, 5 gennaio 2026 – Era stata preannunciata da giorni e oggi, lunedì 5 gennaio non si è fatta attendere, la neve è arrivata in diverse zone della Toscana. Dove nevica in Toscana oggi e i comuni interessati dall’allerta per fiocchi bianchi Nella notte una nevicata ha imbiancato i rilievi appenninici fino a quota collinare nei comuni dell' Alto Mugello, nella mattinata si registrano accumuli generalmente inferiori a 5 centimetri, mentre il calo delle temperature favorisce la formazione di ghiaccio. Per quanto riguarda le temperature al passo del Giogo si registrano – 3 gradi. Personale e mezzi della viabilità sono sulle strade di competenza per garantire la percorribilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Torna la neve nelle Marche, ecco dove. Epifania con freddo e pioggia: le previsioni meteo
Leggi anche: L’Epifania porta la neve in Toscana: ecco dove e quando, scatta l’allerta gialla
