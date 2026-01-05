La tiara groenlandese di Margherita di Danimarca è un chiaro messaggio contro le mire annessionistiche del presidente Trump

La tiara groenlandese di Margherita di Danimarca, indossata raramente, è stata scelta per il Capodanno come simbolo di solidarietà e rispetto. Quest'acconciatura, sfoggiata in poche occasioni, rappresenta un messaggio sottile contro le mire di annessione e le tensioni geopolitiche attuali, mantenendo un tono sobrio e rispettoso nel celebrare l’inizio dell’anno nuovo.

Per festeggiare l'anno nuovo, a Capodanno l'ex monarca sfoggia una tiara indossata solamente in altre tre occasioni. Che oggi acquisisce un nuovo valore simbolico. Il messaggio inviato a Donald Trump è abbastanza chiaro?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La tiara groenlandese di Margherita di Danimarca è un chiaro messaggio contro le mire annessionistiche del presidente Trump Leggi anche: “La Groenlandia appartiene ai groenlandesi”: Nuuk e la Danimarca respingono le mire di Trump Leggi anche: Napoli, messaggio chiaro di ADL prima del Bologna: le parole del presidente Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Isabella di Danimarca che nel nuovo ritratto di compleanno sfoggia la prima tiara tutta sua - Vestita con un abito da sera come se partecipasse a un banchetto, la principessa si è fatta ritrarre ... vanityfair.it Chi meglio di questa donzella di 85 anni , sempre truccata, vestita con tinte forti , sorridente , per augurarvi un buon anno Eccola al banchetto di capodanno con la tiara Naasut , ricevuta in dono dal popolo groenlandese in occasione del 40esimo anniversari - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.