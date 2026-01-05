La Tarros scivola con la capolista Reazione tardiva col Costone Siena

La Tarros Spezia affronta la capolista Costone Siena, con una reazione tardiva nel corso della partita. Nonostante un avvio difficile, i padroni di casa hanno cercato di risalire nel punteggio, ma la squadra ospite ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. Ecco i dettagli della sfida, che si è conclusa con un punteggio di 73-85, evidenziando le differenze emerse nel corso dell’incontro.

TARROS SPEZIA 73 COSTONE SIENA 85 (18-31, 38-57, 53-78) TARROS SPEZIA: Lamperi 5, Puccioni 3, Kmetic 15, Ramirez 8, Tedeschi ne, Farusi ne, Sabbadini ne, Tedoldi 9, Pesenato 6, Deri 9, Petrushevski 4, Cellerini 14. All. Ricci. (TL: 1720, T2: 1942, T3: 626) COSTONE SIENA: Masciarelli 32, Zocca 4, Massari ne, Nasello 6, Paoli F. 3, Paoli M. 11, Zeneli 9, Piattelli, Nannipieri 3, Ballabio 11, Rosso 6. All. Belletti. (TL: 2230, T2: 2141, T3: 719) Arbitri: Davide Dell'Accio di Torino ed Alessandro Ghirardo di Orbassano. LA SPEZIA - Trenta minuti di passione e di confusione. Poi un sussulto che porta dal -28 al -10 e palla in mano con 3' da giocare.

