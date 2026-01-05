Recentemente, la Svizzera ha deciso di congelare i beni di Nicolás Maduro e dei suoi collaboratori. Questa misura si aggiunge alle sanzioni già adottate dal paese, rafforzando la posizione svizzera nei confronti della situazione politica in Venezuela. La decisione riflette l’impegno della Svizzera nel rispettare gli accordi internazionali e nel promuovere una soluzione pacifica ai conflitti in atto.

Il blocco deciso nelle ultime ore si aggiunge alle sanzioni esistenti che la Svizzera ha imposto al paese sudamericano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - La Svizzera congela i beni di Maduro e dei suoi collaboratori

Leggi anche: La Svizzera congela "con effetto immediato" tutti i beni di Maduro

Leggi anche: L'Unione europea "congela a tempo indeterminato" 200 miliardi di beni russi: lo scetticismo dell'Italia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La Svizzera congela i beni collegati a Maduro dopo l'arresto negli Stati Uniti; Maduro in tribunale a New York: «Sono ancora il presidente del Venezuela, sono innocente e sono un prigioniero di guerra»; Maduro incriminato a New York per traffico di droga e armi; La Svizzera ha congelato tutti i beni detenuti in Svizzera da Maduro e dal suo entourage..

La Svizzera congela i beni di Maduro del Venezuela dopo l’arresto USA - La Svizzera ha congelato i beni detenuti nel paese da Nicolas Maduro del Venezuela e dai suoi associati, ha annunciato lunedì il Consiglio Federale. it.investing.com

Beni di Maduro in Venezuela congelati dalle autorità svizzere - La Svizzera ha congelato tutti i beni detenuti dal presidente venezuelano Nicolás Maduro in seguito al suo arresto da parte delle forze statunitensi. it.investing.com