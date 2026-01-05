La Svizzera congela con effetto immediato tutti i beni di Maduro

La Svizzera ha annunciato il congelamento immediato di tutti i beni di Nicolas Maduro e dei suoi collaboratori. Questa misura si inserisce in un quadro di restrizioni volte a rispondere a questioni politiche e di sicurezza, adottando un approccio diretto e tempestivo. La decisione riflette l’impegno della nazione nel monitorare e gestire situazioni di instabilità internazionale.

Un blocco dall'"effetto immediato". La Svizzera ha congelato tutti i beni detenuti da Nicolas Maduro e dai suoi associati. La decisione del governo di Berna è stata presa dopo l'arresto dell'ex presidente venezuelano da parte delle forze statunitensi e il suo trasferimento nel Paese a stelle e. La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Maduro: il Consiglio federale congela eventuali suoi averi in Svizzera. Il Consiglio federale ha deciso oggi, lunedì, di congelare con effetto immediato gli eventuali averi depositati in Svizzera del presidente venezuelano Nicolas Maduro e di altre persone a lui legate.

