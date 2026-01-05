La stretta del Regno Unito confisca dei cellulari ai migranti | la nuove legge sulla sicurezza per bloccare i trafficanti

Il Regno Unito ha introdotto una nuova legge sulla sicurezza che permette il sequestro di cellulari e SIM ai migranti senza arresto. Questa misura mira a contrastare i traffici illeciti e rafforzare i controlli alle frontiere, modificando le procedure di gestione dei flussi migratori nel paese. La norma rappresenta un aggiornamento delle politiche di sicurezza, con impatti sulla gestione delle persone e sulla tutela della privacy.

Il Regno Unito cambia passo sull'immigrazione: da oggi, telefoni cellulari e carte Sim verranno sequestrati ai migranti senza necessità di arresto. Un provvedimento che si innesta nell'ambito degli impegni per contrastare le traversate della Manica e i trafficanti di esseri umani. Gli agenti inizieranno a togliere i dispositivi elettronici agli individui e portandoli presso il centro di elaborazione di Manston, nel Kent. Qui, grazie alle tecnologie dello studio, verranno scaricati i dati per provare a raccogliere informazioni d'intelligence sui criminali. Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla sicurezza delle frontiere, l'asilo e l'immigrazione lo scorso dicembre, la speranza è che i nuovi poteri alle forze dell'ordine accelerino le indagini.

