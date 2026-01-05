La strage di Capodanno Eleonora e gli altri feriti | La guarigione sarà lunga
Il 5 gennaio 2026, a Cattolica, si sono aggiornate le condizioni dei sopravvissuti alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Attualmente, undici italiani sono ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. Eleonora e gli altri feriti affrontano un percorso di recupero che si preannuncia lungo e complesso, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incidente.
Cattolica (Rimini), 5 gennaio 2026 – Sono undici i pazienti italiani sopravvissuti alla strage di Crans-Montana attualmente ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. A renderlo noto è la stessa struttura sanitaria nel bollettino medico diffuso ieri mattina, che delinea una situazione clinica ancora complessa. La maggior parte dei feriti ha 15 o 16 anni; tra i ricoverati figurano anche una donna di 55 anni e la 29enne Eleonora Palmieri, la veterinaria di San Giovanni in Marignano che la notte di Capodanno si trovava all’interno del bar Le Constellation. Sei pazienti in terapia intensiva. Sei pazienti sono assistiti in terapia intensiva e vengono considerati in condizioni particolarmente serie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Sono 47 i morti nella strage di Capodanno in Svizzera, 115 i feriti: “Anche 6 italiani dispersi, altri sono feriti”
Leggi anche: Strage di Capodanno, Eleonora operata di nuovo ed estubata. La madre: "Non ha compreso ciò che è accaduto"
Strage di Capodanno, Eleonora operata a Milano. Era vicina all'ingresso, salva grazie alla prontezza del fidanzato; Tragedia di Capodanno a Crans-Montana, tra i feriti anche una 29enne di Cattolica trasferita al Niguarda; I nomi dei dispersi italiani e dei ricoverati dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo.
Eleonora Palmieri, la veterinaria di Cattolica sopravvissuta alla strage di Crans Montana. Mano ustionata da ricostruire. Molto conosciuta a Pesaro. Il fidanzato: «Travolti ... - PESARO Apprensione anche a Pesaro per la strage dei ragazzi a “Le Constellation” nella località sciistica svizzera di Crans- corriereadriatico.it
Strage a Crans-Montana, almeno 40 morti, si indaga per incendio e omicidio colposi. Gli italiani sono 11 feriti e 6 dispersi - Gli aggiornamenti in diretta di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, sulla strage di Capodanno a Crans- fanpage.it
La strage di Capodanno a Crans Montana, l'incendio e l'esplosione durante la festa: almeno 47 morti e 112 feriti gravi - Bottiglie di champagne con sopra fuochi pirotecnici, il lusso che diventa morte, mentre si festeggia l'arrivo del nuovo anno. ilgazzettino.it
Strage di Capodanno a Crans Montana, l’ambasciatore italiano Cornado rivela: “Non è stata una disgrazia, la tragedia si sarebbe potuta evitare” - facebook.com facebook
Strage di Capodanno a #CransMontana "Quando i genitori delle vittime saranno fuori da questo dolore dovranno fare una causa e pretendere il risarcimento del danno" Annamaria Bernardini a #zonabianca x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.