La strage di Capodanno Eleonora e gli altri feriti | La guarigione sarà lunga

Il 5 gennaio 2026, a Cattolica, si sono aggiornate le condizioni dei sopravvissuti alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Attualmente, undici italiani sono ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. Eleonora e gli altri feriti affrontano un percorso di recupero che si preannuncia lungo e complesso, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Cattolica (Rimini), 5 gennaio 2026 – Sono undici i pazienti italiani sopravvissuti alla strage di Crans-Montana attualmente ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. A renderlo noto è la stessa struttura sanitaria nel bollettino medico diffuso ieri mattina, che delinea una situazione clinica ancora complessa. La maggior parte dei feriti ha 15 o 16 anni; tra i ricoverati figurano anche una donna di 55 anni e la 29enne Eleonora Palmieri, la veterinaria di San Giovanni in Marignano che la notte di Capodanno si trovava all’interno del bar Le Constellation. Sei pazienti in terapia intensiva. Sei pazienti sono assistiti in terapia intensiva e vengono considerati in condizioni particolarmente serie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

